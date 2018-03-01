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В новый перечень неподконтрольных населенных пунктов внесены не все изменения

Сегодня, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Правозащитники приветствуют положительные изменения, внесенные распоряжением Кабинета министров Украины №79-р к распоряжению КМУ 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территориях которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения» (были внесены 7 февраля). Об этом сегодня, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту», пишут Донецкие новости.

«Мониторинг, который осуществляется на постоянной основе сотрудниками региональных команд БФ "Право на защиту" в пяти восточных областях Украины, показал успешное применение распоряжения в большинстве посещенных локаций», – говорится в сообщении.

Общественники отмечают, что ранее нередко бывали случаи, когда переселенцам отказывали в назначении адресной помощи из-за отсутствия их населенного пункта непосредственно в списке, хотя он входил в состав большого города или поселка, указанного в распоряжении №1085. Некоторые Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в таких случаях руководствовались справочником административно-территориального устройства (например, в Волчанском районе Харьковской области) или посылали запросы в Донецкую и Луганскую областные администрации (например, в Первомайском районе Харьковской области), другие рекомендовали отправить запросы в Антитеррористический центр. Однако, в большинстве случаев такие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) оставались без выплат.

Обновленный же перечень детализирован, в нем указаны небольшие города, села и поселки, входящие в крупные населенные пункты. Теперь лица, которым ранее не назначили адресную помощь из-за отсутствия населенного пункта непосредственно в списке, смогут оформить эту выплату. Сотрудники УТСЗН отмечают, что после изменения назначать адресную помощь стало гораздо легче и быстрее. Так, в феврале УТСЗН Купянского района Харьковской области уже назначило адресную помощь четырем ВПЛ из Ирмино и Золотое-5 Луганской области, а УТСЗН в Константиновке Донецкой области – двум ВПЛ из Красногоровки Донецкой области.

«Однако, к сожалению, перечень до сих пор не является исчерпывающим и точным. В случае отсутствия населенного пункта в распоряжении №1085, сотрудники, по крайней мере, имеют возможность обратиться к системе административно-территориального устройства на официальном веб-портале Верховной Рады Украины», – отмечают общественники.

И как действовать, если населенные пункты уже перешли под контроль ВСУ, но указанны в перечне как «неподконтрольные»? Такая ситуация возникла в поселках Травневое и Гладосово (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). В предыдущей редакции 2015 года Травневое было в перечне населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, а Гладосово вообще отсутствовало. В ноябре 2017 года контроль над этими территориями был восстановлен и жители поселков получили доступ к государственным и социальным услугам. Но в новой редакции распоряжения оба поселка уже указаны как «неподконтрольные». Поэтому теперь жители этих двух поселков лишены социальных выплат и пенсий (пенсионные выплаты были приостановлены в середине февраля), восстановление которых теперь возможно только при условии получения справки ВПЛ.

С обновленным перечнем можно ознакомиться здесь.


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