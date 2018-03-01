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Оккупанты на Донбассе пытаются скрыть присутствие российских граждан в рядах боевиков

Сегодня, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

Командование оккупационных войск на Донбассе принимает дополнительные меры по сокрытию российского военного присутствия. Об этом заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"По информации ГУ разведки Минобороны Украины, командованием оккупационных войск принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В том числе с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур", - заявил Гуцуляк.

По его словам, это связано со случаем взятия в плен 4 марта с.г. гражданина России Николая Покусаева.

"В частности, по приказу российского командования у так называемых военнослужащих так называемых соединенных частей I и II армейских корпусов российско-оккупационных войск в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к Вооруженным силам РФ", - отметил он.


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