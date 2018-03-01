Россия пытается переложить на главарей "ДНР/ЛНР" ответственность за то, что происходит на оккупированном Донбассе. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США по вопросу Украины Курт Волкер на встрече в Варшаве, организованной польским представительством German Marshall Fund of the United States, пишет Остров.

По его словам, Россия настаивает на участии представителей оккупированных территорий в международных переговорах только потому, что она пытается таким образом снять с себя ответственность за происходящее на оккупированной части Донбасса.

При этом он отметил, что никто на самом деле не отрицает прав русскоязычного населения Украины. Однако, обладая правами граждан Украины в "ДНР/ЛНР" они боятся высказывать свое мнение.

В качестве примера он привел ситуацию с переворотом на оккупированной Луганщине, когда с натяжкой "законный" главарь Игорь Плотницкий был силовым путем смещен с должности. После этого его место без всяких на то оснований занял главный "чекист ЛНР" Леонид Пасечник.

"Когда в Луганске сменилось руководство и бывший лидер сбежал в Москву, никто на месте никак на это не отреагировал", - отметил Волкер.

По его словам, кроме невозможности высказать свое мнение это так же может иллюстрировать отношение местных жителей к их самопровозглашенному руководству.