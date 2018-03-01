На Луганщине гололедица и усиление ветра

По информации Луганского областного центра по гидрометеорологии 7 марта в Луганской области ожидаются сложные погодные условия:

- ночью и утром гололед, на дорогах гололедица, усиление юго-восточного ветра 15-18 м / с;

- температура ночью от 9 до 14 ° мороза.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий, связанных с осложнением погодных условий, нарушения нормальных условий жизнеобеспечения местным властям рекомендуют немедленно принимать неотложные меры по ликвидации их последствий, а также докладывать в управление по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации по телефонам: (06452) 4-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00, 063-284-93-41.

Отметим, что сегодня опасная ситуация из-за погоды сложилась и на КПВВ Донбасса. В частности, по словам сотрудников БФ «Право на захист», на КПВВ «Станица Луганская» работает посыпочная техника, но через некоторое время дорога вновь покрывается льдом, поэтому пересечение линии соприкосновения в связи с погодными условиями становится все сложнее.

Также пресс-служба Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины сообщает о гололедице на КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое»