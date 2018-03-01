Геращенко заявила о необходимости мониторинга ранений и убийств журналистов на Донбассе

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила о необходимости мониторинга обстрелов, ранений и убийств журналистов на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Как Уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе столкнулась вот с какой проблемой: у нас до сих пор не ведется мониторинг обстрелов журналистов в зоне войны, нарушений права журналистов на профессию со стороны террористов, которые обстреливают украинские территории", - написала она. Геращенко отметила, что вклад украинских военных журналистов в освещение российской агрессии является чрезвычайным, а их фото и видео будут еще служить доказательствами в международных судах, во время исков Украины против РФ.

"Неправильно, что и сейчас на всех международных площадках мы не поднимаем тему обстрелов журналистов, ранений и убийств. Планирую это исправить. Я обращаюсь ко всем военным журналистам, которые попадали под обстрелы в зоне конфликта, пожалуйста, предоставьте мне информацию: где, когда, при каких обстоятельствах, если есть видео, буду очень благодарна. Мы с МИД сделаем все от нас зависящее, чтобы донести эти факты в т. ч. до ОБСЕ и СЕ", - добавила она