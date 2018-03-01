В «ЛНР» продолжают «охранять» от наблюдателей ОБСЕ участок границы с РФ

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в приграничных с Россией районах.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 марта.

«На пункте пропуска на границе вблизи н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" сказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения". На железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке член "ЛНР" сказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения"», – сказано в отчете.