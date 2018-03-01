В Золотом семья местных жителей подорвалась на неизвестном взрывном устройстве

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», на днях в Первомайскую больницу с травмами средней тяжести обратилась Храмцова Лилия Александровна, 1966 г.р., прож.: г. Золотое-5, ул. Гоголя, 72 (оккупированная территория Луганской области).

Выяснилось, что 4 марта в 11-00, Храмцова Л.А. со своим мужем Храмцовым Сергеем Васильевичем, 1961 г.р. и сыном Храмцовым Александром Сергеевичем, 1988 г.р., на а/м ВАЗ-2102 выехали из дома в оккупированный Стаханов (после декоммунизации – Кадиевка, - ИС). По пути следования, в районе ул. Ватутина г. Золотое-5, по причине неблагоприятных погодных условий, автомобиль вынесло на обочину дороги, где произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего гр. Храмцова Л.А. получила телесные повреждения. От госпитализации женщина отказалась.