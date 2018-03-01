Основные лицензии на 4G в Украине за 5,4 млрд гривен забрали три мобильных оператора

Во время торгов на 4G в Украине за частоты в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три мобильных оператора предложили за все лоты 5,434 млрд гривен.

Об этом по результатам нынешних торгов сообщает Ain.ua.

Больше других предложила компания "Киевстар" - 2,837 млрд гривен. "Vodafone Украина" потратила 1,8 млрд гривен, а lifecell - 795 млн гривен:

Лот № 1 (30 МГц): 1710-1725/1805-1820 МГц: забрала компания lifecell за 795 млн грн.

Лот № 2 (50 МГц): 1725-1750/1820-1845 МГц: выторговала компания "Киевстар" с предложением 1,325 млрд гривен.

Лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц: забрала компания "Vodafone Украина" с предложением 1,06 млрд гривен. Формально речь идет о выигрыше лотов, а по факту покупка состоится после того, как компании перечислят деньги в казначейство.

Отметим, что 1800 МГц - самый популярный в мире диапазон под LTE, который послужит основой для развертывания 4G-cети в Украине.

Добавим, что во время торгов "с голоса", которые состоялись 31 января 2018 года, оператор Lifecell предложил за самый крупный первый лот (20 МГц) 601 млн 600 тыс. 50 гривен. Ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что за продажу первых лицензий на 4G государство получит почти 2,5 млрд гривен. Вместе с суммой нынешних торгов общий доход в бюджет Украины за продажу лицензий составит 7,9 млрд гривен.