Европарламент поддержал Украину в газовом споре

Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП к комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розати, сообщает Укринформ.

«Мы глубоко обеспокоены решением «Газпрома» от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением «Газпрома» расторгнуть контракт с «Нафтогазом». Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС», - отметили в Европарламенте.

Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации и призвали все стороны как можно скорее договориться о начале трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-Россия с целью урегулирования напряженной ситуации.

«Эти последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавление от такой зависимости в среднесрочной перспективе», - отметили в законодательном органе ЕС