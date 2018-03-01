Боевики в течение дня 1 раз обстреливали силы АТО

Боевики сегодня, 6 марта 2018 года, обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Луганском направлении из гранатометов и пулеметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На линии соприкосновения вновь не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. От начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.