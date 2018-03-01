"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа Украине

Российская газовая компания "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа Украине.

Об этом заявил замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев, передают российские СМИ.

""Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - добавил Медведев. Он также отметил, что решение арбитража по делу о контракте на транзит будет обжаловано до конца месяца.

Отметим, "Газпром" в ноябре 2017 года подал апелляцию на промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору относительно контракта от 2009 года с "Нафтогазом Украины" на поставку природного газа. Согласно тому решению, были отклонены требования "Газпрома" о применении принципа "бери или плати" за контрактный объем в 52 млрд кубометров. Объем обязательных закупок газа был также снижен до 5 млрд кубометров в год.