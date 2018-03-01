» » Почти 770 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Почти 770 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

В январе-феврале 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 769,8 млн грн. В государственную казну поступило 349,8 млн грн.

Об єтом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-февраль 2018 года: налога на доходы физических лиц –98,1 млн грн; налога на добавленную стоимость – 147,5 млн грн; налога на прибыль предприятий – 15,4 млн грн; акцизного налога – 2,8 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 377,3 млн грн, что на 94,7 млн грн больше доведенного индикативного показателя.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:27

Европарламент поддержал Украину в газовом споре

Сегодня, 18:47

Боевики в течение дня 1 раз обстреливали силы АТО

Сегодня, 17:25

В ОБСЕ призвали к внедрению в Украине этического кодекса парламента

Сегодня, 16:31

"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа Украине

Сегодня, 15:26

Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды

Сегодня, 14:58

Почти 770 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Сегодня, 14:35

Минобороны: Закон о Донбассе ограничивает права местных жителей

Сегодня, 13:57

Кабмин решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта

Сегодня, 12:59

Мать Агеева просит Путина и Трампа помочь обменять ее сына на украинских политзаключенных в России

Сегодня, 12:47

ЕС предоставит Украине 32,5 млн евро на поддержку регионального развития

Сегодня, 12:12

Швеция готова отправить в зону АТО миротворцев

Сегодня, 11:38

Геращенко хочет перенести заседание Украина-НАТО ближе к зоне АТО

Новости Украины:

Сегодня, 18:44

Собчак просит посольство Украины разрешить ей поездку в Крым

Сегодня, 17:24

Экс-глава СБУ Киева отказался свидетельствовать в суде по Януковичу

Сегодня, 16:35

Опубликовано видео, как кортеж Президента сбивает мужчину

Сегодня, 15:59

"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных поездов на март

Сегодня, 15:23

В Киеве в Исламском центре изъяли запрещенную литературу

Сегодня, 13:57

Кабмин решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта

Сегодня, 13:18

Мужчина упал в вентиляционную шахту на территории аглофабрики "ММК им. Ильича" в Мариуполе

Сегодня, 12:59

Мать Агеева просит Путина и Трампа помочь обменять ее сына на украинских политзаключенных в России

Сегодня, 12:16

Пограничники накануне 8 Марта не пропустили косметику через КПВВ "Гнутово"

Сегодня, 11:45

В Краматорске в реанимации умерла девочка, получившая травму в школе

Сегодня, 11:25

НАПК перед 8 Марта напомнило о декларировании дорогих подарков

Сегодня, 10:58

В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 