Почти 770 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-феврале 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 769,8 млн грн. В государственную казну поступило 349,8 млн грн.

Об єтом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-февраль 2018 года: налога на доходы физических лиц –98,1 млн грн; налога на добавленную стоимость – 147,5 млн грн; налога на прибыль предприятий – 15,4 млн грн; акцизного налога – 2,8 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 377,3 млн грн, что на 94,7 млн грн больше доведенного индикативного показателя.