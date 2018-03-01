Минобороны: Закон о Донбассе ограничивает права местных жителей

Закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса ограничивает права граждан в Донбассе. Об этом сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобровна на брифинге в Минобороны, передает LIGA.net.

По его словам, в частности, силы и средства имеют право применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, которые совершили или совершают правонарушение или другие действия, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий. Или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район проведения указанных мероприятий.

Также представители ВСУ теперь имеют право задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов задерживать их для установления личности.

Кромке того, военные, согласно закону, могут осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые находятся при них, транспортных средств и вещей, которые в них перевозятся. Временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности; входить в жилые и другие помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений, предприятий.

"Проверять транспортные средства для выполнения мер по обеспечению нацбезопасности, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Использовать со служебной целью средства связи и транспорт, в том числе специальные, которые принадлежат гражданам (по их согласию), а также предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением дипломатических, консульских и представительств других государств", - заключил представитель Генштаба.

Уточняя по просьбе журналистов, какие из перечисленных ограничений являются новыми, он сказал - входить и проникать в жилые и другие помещения, использовать в служебных целях средства связи и транспорт, применение в случае крайней необходимости оружия и спецсредств.

Отвечая на вопрос, не приведет ли разрешение использовать оружие к беззаконию, Бобров сказал: "Поверьте, система позволяет более четко отслеживать все преступные проявления, предотвращать совершение преступлений, даже более эффективно. Потому что на этой территории более жесткий порядок, есть КПП, осуществляется постоянный, круглосуточный контроль за перемещением граждан, перемещением товаров на оккупированную территорию и в зону АТО".