Швеция готова отправить в зону АТО миротворцев

Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе и отправить туда миротворцев, заявил в Киеве министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист по итогам переговоров со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

По его словам, Стокгольм не желает видеть "замороженным" конфликт на востоке Украины.

"Если будет решение Совбеза ООН, то Швеция будет рассматривать возможность участия в такой миссии. Если примем такое решение, то это будет иметь серьезное влияние на ситуацию со стабильностью в странах Балтии, Финляндии и Швеции", - сказал он.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что его страна поддерживает создание такой миссии, которая должна будет соответствовать всем международным соглашениям.

"Мы пытаемся достичь стабильности и мира, поэтому поддерживаем такую миссию", - подчеркнул он.

По словам Хультквиста, Швеция поддерживает Украину в защите своего суверенитета.