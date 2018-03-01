Боевики трижды обстреляли укрепления сил АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе российско-оккупационные войска сегодня, 5 марта, не прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о перемирии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО.

"На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ.