ГПУ объявила в розыск Плотницкого

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

Также отмечается, что Генпрокуратура получила разрешение судьи на его задержание для избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В ГПУ также сообщили, что направят в Россию запрос с целью проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о задержании Плотницкого. «Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации», - отметили в надзорном ведомстве.