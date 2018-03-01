Российские ЧВК активизировали деятельность по вербовке жителей Донбасса для участия в боях в Сирии

Российские частные военные компании активизировали деятельность по вербовке жителей оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В конце февраля - начале марта российские частные военные компании активизировали агитационные мероприятия по вербовке населения временно оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территории Сирии. Преимущество предоставляется кандидатам, которые имеют боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военно-учетных специальностей", - отметил Гуцуляк.

Как сообщили в разведке, из-за информации о значительных потерях российских наемников в Сирии в феврале этого года так называемые "ветераны Донбасса" и российские военные отказываются от предложений агентов ЧВК.