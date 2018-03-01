Скандинавские страны выделят 3,8 млн евро на повышение энергоэффективности на Донбассе

Правительство Норвегии и других скандинавских стран дополнительно выделит почти 3,8 млн евро на финансирование новых проектов, направленных на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Мы благодарны норвежскому правительству за дополнительную помощь для решения проблем энергоэффективности в восточных регионах, пострадавших в результате конфликта. Уменьшение энергопотребления не только положительный шаг в плане экономии энергоресурсов и общего прогрессивного подхода, но минимизирует негативное воздействие на окружающую среду", - убежден глава министерства Вадим Черныш.

Отметим, что проект фонда Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative for Ukraine (NIU) предусматривает реконструкцию общественных зданий для уменьшения энергозатрат на обеспечение их отопления, освещения и горячего водоснабжения, а также внедрение светодиодного уличного освещения.