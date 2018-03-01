Минсоцполитики может изменить механизм начисления пенсий

Министерство социальной политики намерено изменить механизм начисления пенсий, увеличив роль стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии пенсионерам.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства. "Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, что будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - сообщил Рева.

По его словам, что касается пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была большей, чем роль заработной платы…Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы", - заявил Рева.

Также он добавил, что еще одна проблема это - перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого в некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал. По словам министра, сейчас готовятся законодательные изменения, по которым стаж досчитается автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.