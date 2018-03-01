Сутки в АТО обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 4 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен и травмирован", - сообщил Гуцуляк, отметив, что в течение 4 марта боевики 7 раз обстреливали украинские позиции.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что боевики сейчас нарушили запланированое на 5 марта прекращение огня. "Российско-оккупационные войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Уже в 01:00 ночи 5 марта враг нарушил договоренности о прекращении огня. В результате вражеских обстрелов, после объявленного перемирия, сегодня, 5 марта, никто из украинских военных не пострадал", - отметил представитель оборонного ведомства