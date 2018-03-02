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В Луганской области российские террористы обстреляли Счастье - 2 мирных жителя ранены

Вчера, 22:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области российские террористы обстреляли Счастье - 2 мирных жителя ранены
Фото следов обстрела из архива CityNews.net.ua

Третий день подряд в прифронтовом Счастье дети вместо колыбельных слушают минометные разрывы и стрельбу. Но если в предыдущие сутки под обстрелом оказывались украинские военные, обороняющие линию разграничения, то сегодня российские боевики открыли огонь по жилым домам мирных жителей.

Накануне очередного объявления прекращения огня российские террористы обстреляли Счастье из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По предварительной информации, во время обстрела 4.03.2018 в 21:00 зафиксировано минимум 2 попадания в жилые дома.

В результате обстрела от осколков пострадали двое местных жителей и разбита квартира.

Напомним - с 0:00 часов 5 марта ОБСЕ анонсировало очередное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Но надежды на реальную тишину мало - в течении нескольких лет все достигнутые договоренности нарушались российскими террористами и их пособниками из числа местных боевиков.


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