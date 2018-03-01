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В Станице Луганской ограничили движение частных перевозчиков до блокпоста в Макарово

Сегодня, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Станице Луганской частных перевозчиков заставляют высаживать пассажиров на блок-посту в Макарово. Как сообщили местные жители, такое решение принято в связи с сильными снегопадами и необходимостью расчистить дороги для автотранспорта.

«Легковые автомобили и такси полностью загораживают проезд к автостанции, большие рейсовые автобусы даже заехать не могут на автостанцию, не то что развернуться там. Также снегоуборочная техника не может проехать - там даже для людей места пройти нет» - рассказала Елена, жительница Станицы Луганской.

Недовольные ограничениями частные перевозчики заявили о готовности к акциям протеста, что вызвало реакцию Луганской областной военно-гражданской администрации:

«Транспортная коллапса в Станице Луганской не будет. Граждан, которые воспользовались услугами такси и были вынуждены выйти из транспорта вблизи блок-поста сил АТО в с. Макарово Станично-Луганского района, будут бесплатно доставлять рейсовыми автобусами до автостанции в Станице», - об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, комментируя акцию протеста против запрета проезда нерегулярных перевозчиков к АС «Станица Луганская».


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