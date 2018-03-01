Боевики 6 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за день, 2 марта 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В общем, от начала сегодняшнего дня, зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики применили 120-мм минометы по украинским позициям вблизи Троицкого. На Донецком направлении боевики из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.