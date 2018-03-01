Минобразования приостанавливает обучение до 12 марта

Министерство образования и науки Украины в связи с кризисной ситуацией в газоснабжении рекомендовало всем учебным учреждениям приостановить работу со 2 до 7 марта включительно.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Соответственно, с учетом того, что 8-11 марта - выходные дни, учебный процесс будет возобновлен 12 марта.

"Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно", - сказано в сообщении.

Кризисный комитет при Минэнергоугля рекомендовал приостановить обучение до 6 марта. Однако Минобразования продлило этот срок, чтобы учащиеся не находились 7 марта в холодных помещениях. В то же время, с учетом выходных, будет больше времени для обеспечения надлежащих условий.

Вместе с тем, в Минобразования обратили внимание, что непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии.

Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

1 марта Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о наступлении кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации в период со 2 марта по 6 марта 2018 г.