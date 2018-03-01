На юге Донбасса возобновили подачу воды на фильтровальные станции

На юге Донбасса полностью восстановили работу насосных агрегатов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На юге полностью восстановили работу насосных агрегатов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, и соответственно начали подачу воды на фильтровальные станции", - сообщил Жебривский.

Он рассказал, что по информации департамента ЖКХ ДонОГА, ориентировочно до 21:00 вода появится в Покровске, Покровском районе, Селидово и Добропольском районе; до 01:00 - в Марьинском и Волновахском районах, а завтра к 16:00-17:00 - в Угледаре. По его словам, на Мариуполь воду дадут через два дня.