В Украине временно запретили болгарскую вакцину из-за смерти ребенка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте службы.

Сообщается, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер человек. Отметим, что была введена вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BGG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.