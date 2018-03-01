Порошенко собрал СНБО

Сегодня, 1 марта, под председательством президента Петра Порошенко началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО рассматривает вопросы о продлении ограничительных мер против страны-агрессора РФ, в том числе российских банков.

"В течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц - уменьшился на 28 и 34% соответственно", - отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко у себя в Twitter