Подозреваемого в симпатиях к «Л/ДНР» артиста уволили из Львовской оперы

В среду, 28 февраля, из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили скандального солиста балета Николая Санжаревского, подозреваемого в поддержке и финансировании сепаратистов.

«Николай Санжаревский написал заявление, и его подписали. Его уволили по соглашению сторон. Скажу лишь, что дирекция театра и Николай разошлись мирно и без скандалов», - сказала Zaxid.net пресс-секретарь театра Надежда Труш.