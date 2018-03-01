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Подозреваемого в симпатиях к «Л/ДНР» артиста уволили из Львовской оперы

Сегодня, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

В среду, 28 февраля, из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили скандального солиста балета Николая Санжаревского, подозреваемого в поддержке и финансировании сепаратистов.

«Николай Санжаревский написал заявление, и его подписали. Его уволили по соглашению сторон. Скажу лишь, что дирекция театра и Николай разошлись мирно и без скандалов», - сказала Zaxid.net пресс-секретарь театра Надежда Труш.


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