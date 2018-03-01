В Луганской области полностью обесточены 5 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине в Луганской области в четверг, 1 марта, без света остались 2036 потребителей на подконтрольной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Отмечается, что полностью обесточены пять населенных пунктов (Фомовка, Преображение, Новозвановка, Вискриле, Байдовка) частично - еще четыре (Гончаровка Троицкое, Шульгинка и Половинкино).

"Кроме того, зафиксировано 125 заявок от потребителей по сети 0,4 кВ. Наибольшее количество (59) - на территории обслуживания Лисичанского РЭС", - говорится в сообщении.