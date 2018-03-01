«Командиры» отбирают у боевиков российские паспорта

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», с целью сокрытия фактов участия в боевых действиях на стороне так называемой «лнр» российских наемников, «командиры 2-го армейского корпуса» и их кураторы из «мгб лнр» в приказном порядке требуют от указанных лиц сдачи паспортов граждан РФ или других документов, которые могут свидетельствовать о принадлежности к иностранному государству, после их прибытия к местам постоянной дислокации.

В свою очередь, таким «ихтамнетам» выдаются документы о «гражданстве лнр» с вымышленными установочными данными, которые изготавливаются «мгб лнр».