«Командиры» оккупантов обеспокоены, что боевики все чаще ломают технику

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», командование «2-го ак лнр» настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

В соответствующем распоряжении сказано, что в последнее время отмечается вывод из строя «отдельных единиц» боевой техники из-за неподготовленности личного состава, допущенного к их эксплуатации