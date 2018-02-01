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Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев до конца недели

Сегодня, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

До конца недели планируется вернуть из России еще двух украинцев, заявил Президент Петр Порошенко.

«Могу сказать, что еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено (предварительно, - ред.) уже есть и место, и дата. Думаю, что не сорвется. Но могу сказать, что это находится в моем самом высоком приоритете, и я этим занимаюсь лично. И могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне. По каждому (заложнику - ред.)», - рассказал Президент во время пресс-конференции, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он уточнил, что двух украинцев из России планируется вернуть до конца недели.

Глава государства также передал слова искренней поддержки журналисту Роману Сущенко.

«Не сомневаюсь, что он будет дома. Надеюсь, что это произойдет сразу после так называемого суда в России», - отметил Порошенко


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