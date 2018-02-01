Верховная рада и Кабинет министров увалили "дорожную карту" выполнения Соглашения об ассоциации с Европейски союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Правительство и парламент одобрили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Должны обеспечить полную синхронизацию устаревшего и консервативного украинского законодательства к европейскому", - написал он.

"Дорожная карта" представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет, передает "Урядовый портал". Указано, что документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине.

"Дорожную карту" представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий. "Перед нами стоят задачи необходимости законодательных изменений, которые направляют и интегрируют нас в европейское общество. Мы настроены на взаимодействие, по принятию разноплановых законопроектов, которые в том числе влияют на качество жизни граждан и развитие экономики. Мы настроены на максимально быструю интеграцию", - сказал глава правительства.