В январе госбюджет перевыполнен почти на 8 миллиардов

Государственный бюджет за январь 2018 года выполнен с профицитом 7,871 млрд грн, что вдвое меньше показателя за январь 2017 года на уровне 15,754 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

По данным ведомства, сводный бюджет за указанный период выполнен с профицитом на уровне 20,5 млрд грн, что на 18% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 25,018 млрд грн, сообщает LIGA.net.

Профицит местных бюджетов за январь составил 12,6 млрд грн.