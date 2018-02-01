Парламент одобрил изменения в продолжительность отпуска для военных

Верховная рада Украины на пленарном заседании 27 февраля 2018 года поддержала внесение изменений в закон о социальной и правовой защите военных относительно неучета времени проезда в пределах страны к месту проведения отпуска и обратно.

Соответствующее решение поддержали 236 нардепов, передает РБК-Украина.

В частности, законопроект предлагает внести изменения в статью 101 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", согласно которым время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения предоставленного отпуска и обратно, не будет засчитываться в продолжительность ежегодного основного отпуска военнослужащих.

Также данная норма будет касаться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, которые предоставляются в особый период во время действия военного положения.