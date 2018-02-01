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Боевики за день 4 раза обстреливали силы АТО

Вчера, 19:26 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение дня, 26 февраля 2018 года, ранены 3 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Соблюдения режима прекращения огня и в дальнейшем нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям. В общем, с начала суток зафиксированы 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня ранения получили трое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов вблизи Лебединского. Кроме того, боевики обстреливали силы АТО вблизи Песков, а также в районе Каменки.


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