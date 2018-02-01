Талантливые студенты-переселенцы могут получить стипендию в размере 2 тысяч долларов

Научное общество имени Шевченко в США анонсирует новую специальную стипендиальную программу, рассчитанную на поддержку талантливых и перспективных украинских студентов, потерявших родных во время Евромайдана и войны на востоке Украины и тех студентов, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Предусмотрено предоставление 10 стипендий на конкурсной основе, пишет Вчасно.

Победители получат стипендию в сумме 2 тыс. долларов (более 55 тысяч гривен) в течение одного учебного года.

Среди требований к участию в стипендиальной программе – наличие паспорта гражданина Украины, зачисление к обучению в университете на 2018-2019 года, академическая успеваемость, статус ВПЛ или потеря родных во время Евромайдана или войны на востоке Украины.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и загрузить следующие документы и материалы: паспорт гражданина Украины (страница с фото и личными данными), заверенную в деканате выписку со средним баллом академической успеваемости за все время обучения, эссе на тему «От мечты к действию: для чего мне нужна стипендия Научного общества имени Шевченко в США» объемом до 1500 слов.

Также требуется загрузить справку ВПЛ или справку от военкомата о причине смерти родственника или подтверждение от ветеранской организации, форму заявки, два рекомендательных письма.

«Письма должны быть написаны теми, кто хорошо знает вас и вашу ситуацию. В письме следует обратить внимание на ваши научные способности и потенциал, ваш характер и личность, ваши цели и амбиции», - отмечают в научном обществе.

Ознакомиться со всеми деталями оформления заявки и каждого из документов можно ЗДЕСЬ.

Конечный срок подачи заявок вместе со всеми необходимыми документами - 15 апреля 2018.