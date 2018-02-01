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В Сватово пожарные спасли мужчину

Сегодня, 15:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Сватово (Луганская области) во время ликвидации пожара в жилом доме огнеборцы спасли пожилого мужчину.

Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«25 февраля в 12:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сватово, ул. Первомайская-Набережная. Прибыв на место пожара по указанному адресу, бойцами 19-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что из окон жилого дома идет густой дым и огнем охвачена крышу дома. При проведении разведки, пожарные спасли хозяина дома, 1937 года рождения, которого передали специалистам скорой медицинской помощи», – сказано в сообщении.

Пожар, предполагаемой причиной которого стало короткое замыкание электросети, был ликвидирован в 17:40.


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