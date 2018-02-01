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КПВВ на Донбассе с марта будут начинать работу на час раньше

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей переходят на весенний период работы.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. "С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, и-за которого устанавливается новый график.

В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

"Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда", - отметили в ведомстве.


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