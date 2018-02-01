Пограничники обнаружили на КПВВ в зоне АТО оборудование для майнинга криптовалюты

На контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 50/100; «Марьинка» - 70/50; «Новотроицкое» - 30/30; «Гнутово» - 60/40.

Как сообщает пресс-центр ГПСУ, в целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 27,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств:

«Майорское» - 6500 человек и 810 транспортных средств;

«Марьинка» - 7495 человек и 1360 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5460 человек и 1140 транспортных средств;

«Гнутово» - 2890 человек и 695 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 5365 человек.

За прошедшие сутки на КПВВ «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда обнаружили один автомобиль, которым намеревались незаконно перевезти через линию разграничения комплектующие приборы для майнинга криптовалюты стоимостью почти 12 000 гривен. Обнаруженный товар передан ГФС для дальнейшего принятия правового решения.

Кроме того, на контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка» сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у трех граждан Украины частично поддельные паспортные документы Украины, удостоверение «министерства здоровья» и временное свидетельство о регистрации транспортного средства так называемой «днр». Задержанные переданы сотрудникам Нацполиции.

А на КПВВ «Станица Луганская» пограничники Лисичанского отряда задокументировали один случай предложение взятки в размере 200 гривен за беспрепятственное прохождение паспортного контроля с документом, который содержит признаки подделки. Относительно правонарушителя Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).