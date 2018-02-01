В «Крестах» ответили на вопрос об «экс-главе ЛНР»

В СИЗО №1 в Санкт-Петербурге («Кресты») не подтверждают, что у них находится бывший «глава ЛНР» Игорь Плотницкий.

Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии в РФ Роман Ширшов, передает российский телеканал «Дождь».

По словам Ширшова, об этом ему сообщили в «Крестах». «Я сегодня туда [в СИЗО №1 в Петербурге – ред.] заходил и список людей предоставил, с которыми хотел пообщаться. Сказали, что Плотницкого нет», – сказал он.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии, он намерен позвонить в Федеральную службу исполнения наказаний России. «Может, он находится в другом заведении», – утверждает Ширшов