Vodafone Ukraine сообщает, что Луганск снова в эфире

Мобильную связь в Луганской области на оккупированой территории региона восстановлено.

Об этом сообщила PR-директор компании Vodafone Ukraine Виктория Рубан на своей странице в Facebook.

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире", - написала Рубан.

Она также сообщила, что 28 февраля 2018 года группа представителей оператора мобильной связи отправится в Минск на заседание трехсторонней контактной группы. "На повестке дня - восстановление мобильной связи в Донецке", - написала Рубан.