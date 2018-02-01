В прифронтовом Опытном несколько лет живут без света, газа, воды, транспорта и ходят по заминированным полям

Гуманитарная ситуация в прифронтовом Опытном (р-н ДАПа) Донецкой области остается крайне сложной.

Об этом сообщил волонтер Евгений Каплин на своей странице в социальной сети.

«Нет ничего более постоянного, чем временное: два года назад мы привезли в поселок Опытное генераторы для коллективного пользования громадой, в качестве временного решения, пока в поселок не вернется свет, - пишет Каплин. - Опытное до сегодняшнего дня остается без электроэнергии, газа, водоснабжения, транспортного сообщения»

В поселке остается 41 мирный житель. Люди живут в своем разрушенном жилье и подвалах двухэтажный домов.

На "большую землю" люди вынуждены добираться 7 километров через заминированное поле.