В прифронтовом Опытном несколько лет живут без света, газа, воды, транспорта и ходят по заминированным полям

В прифронтовом Опытном несколько лет живут без света, газа, воды, транспорта и ходят по заминированным полямВчера, 18:17
Гуманитарная ситуация в прифронтовом Опытном (р-н ДАПа) Донецкой области остается крайне сложной.
Об этом сообщил волонтер Евгений Каплин на своей странице в социальной сети.
«Нет ничего более постоянного, чем временное: два года назад мы привезли в поселок Опытное генераторы для коллективного пользования громадой, в качестве временного решения, пока в поселок не вернется свет, - пишет Каплин. - Опытное до сегодняшнего дня остается без электроэнергии, газа, водоснабжения, транспортного сообщения»
В поселке остается 41 мирный житель. Люди живут в своем разрушенном жилье и подвалах двухэтажный домов.
На "большую землю" люди вынуждены добираться 7 километров через заминированное поле.