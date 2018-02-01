Коллегия МОН утвердила государственный стандарт начального образования

Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила образовательные программы для начальной школы, по которым будут учиться ученики 1-2 классов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Сообщается, что программы станут базой для разработки учебников, по которым будут учиться ученики начальной школы. "В целом Минобразования было рассмотрено две образовательные программы. Во время общественного обсуждения этих программ в МОН поступило около 400 предложений от педагогов, ученых, родителей и общественных активистов. Их замечания были тщательно проработаны и, по возможности, учтены ", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

Итак, педагогам предлагаются две образовательные программы. Педагогический совет заведения будет самостоятельно выбирать, по какой программе будет проводить обучение, а руководитель будет утверждать одобренную педсоветом программу. Кроме того, образовательные программы, которые будут разрабатываться на основе типичных, которые не потребуют отдельного утверждения Министерством или центральным органом качества образования. Так, это позволит школам самостоятельно определять ход учебного процесса, ориентируясь на формирование ключевых и предметных компетенций учащихся после окончания учебного года.