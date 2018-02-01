Опубликован полный текст закона о Донбассе

Опубликован подписанный 18 февраля президентом Петром Порошенко Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Полный текст документа появился сегодня, 23 февраля, на сайте Верховной Рады. Кроме того, закон опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон вступит в силу 24 февраля 2018 года. Правительство должно в месячный срок со дня вступления документа в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом. Ознакомиться с полным текстом закона можно по ссылке.