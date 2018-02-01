ИС: оккупанты резко увеличили количество обстрелов

По данным группы "Информационное сопротивление", в зоне боевых действий на Донбассе отмечается устойчивая тенденция возрастания количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Так, если 2-3 недели назад количество обстрелов колебалось в пределах 5-7 за сутки, то в последнее время - 18-20 за сутки.

При этом противник стал намного чаще применять тяжёлые вооружения (в основном в числе таковых – 120 мм минометы). Так, за последние сутки оккупанты применили 120-мм минометы: с огневых позиций в районе Нижнее Лозовое и высота 223.0 в ходе обстрела передовых позиций ВСУ в районе перекрёстка дорог на Скелевое и Светлодарск, южнее Луганского; в районе Докучаевска с позиций за Центральным карьером (на породных отвалах) - по передовым позициям ВСУ юго-восточнее Новотроицкого; в ходе обстрела передовых позиций ВСУ в районе Крымского, с замаскированной позиции в районе посёлка Фрунзе (северо-восточнее, в балках) оккупанты пытались через «Бахмутку» накрывать парой 120-мм миномётов позиции ВСУ в районе высоты 175.9.