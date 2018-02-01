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Муженко рассказал, какое вооружение получат ВСУ в этом году

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

Противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар» украинского производства и танки «Оплот» повысят обороноспособность Вооруженных сил Украины в этом году.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

«Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим к концу 2018 года», – сказал Муженко.

Что касается противотанковых систем, начальник Генштаба пояснил, что «в основе это будут средства отечественного производства», речь идет о противотанковых комплексах «Стугна», «Корсар», которые уже опробованы ВСУ.

«Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже к концу текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону», – отметил Муженко.

Отвечая на вопрос корреспондента об американских ПТРК Javelin, Виктор Муженко сказал, что предоставление США Украине этих противотанковых ракетных комплексов «во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения».

«Хотя наши комплексы – и "Корсар", и "Стугна" – немного отличаются (от Javelin – ред.) по принципам применения, по принципу наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять», – отметил генерал армии.

Виктор Муженко заверил, что Вооруженные Силы Украины получают «широкий диапазон вооружения и военной техники. Речь идет как о новых образцах вооружения и военной техники, так и о модернизированных и восстановленных».


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