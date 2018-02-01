В СБУ зафиксировали новое приоритетное направление деятельности спецслужб РФ в Украине

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию деятельности спецслужб Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"Нами фиксируется дальнейшая активизация устремлений Российской Федерации в Украину с целью дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом. Новым приоритетным направлением на фоне инспирирования спецслужбами искусственных межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине", - сообщил он.

По словам Кононенко, спецслужбы РФ будут направлять основные усилия на "раздувание противостояния в украинском православии"

"Наиболее перспективным по мнению представителей российских спецслужб является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться основные усилия противника в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций. Следует отметить, что нами уже фиксируется налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов", - добавил он.