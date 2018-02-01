Лисичанск получил премию «бельгийское наследие за рубежом»

Город Лисичанск Луганской области получил премию «Бельгийская наследие за рубежом» (Belgian Heritage Abroad Award 2017). Комплекс сооружений города попал в пятерку номинантов конкурса, который ежегодно проходит при поддержке фонда короля Бельгии. Об этом сообщает «Донбасс реалии».

Диплом 22 февраля вручил местному краеведческому музею посол Бельгии в Украине Люк Якобс.

«Я очень рад, что в Лисичанске является бельгийская наследие. Наше руководство было удивлено и потрясено, что она сохранилась. И информация о нем сохранилась. Мы в дальнейшем будем планировать, как поддерживать это наследие», - отметил Якобс.

В конце 19-го века бельгийские предприниматели получили от Российской империи разрешение инвестировать в промышленность региона и построили в городе полноценный комплекс, который включал промышленные и социальные объекты. Был построен крупнейший на то время в Европе содовый завод, а также вся необходимая для жизни инфраструктура - больница, школа, дома для строителей и инженеров, а также общежития для местных работников. Всего было построено 33 объекта, из них до сих пор сохранились 30.

«Мы можем заметить, что подобных архитектурных зданий в городе Лисичанске и близлежащих городах нет. То есть был привлечен иностранный капитал, иностранные инженеры, и эти здания отличаются по своим архитектурным стилем. В основном, все построено в стиле модерн», - рассказала директор Лисичанского краеведческого музея Нина Бондарь.

По ее данным, только 2 объекта сегодня имеют статус памятника архитектуры, остальные даже не находится на балансе города, что может привести к потере этих ценностей.