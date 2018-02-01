Главарям ОРДЛО приказали сформировать батальоны боевиков для отправки в Сирию

В так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" начали формирование батальонов для участия в вооруженном конфликте в Сирии.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Командование "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" получило приказ о срочном формировании 2-х батальонов (по 500 чел. каждый) для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников. Среди командования боевиков распространяется информация о том, что данный приказ вызван большими потерями российских ЧВК в Сирии в последнее время", - сообщил Тымчук.

При этом он отметил, что командование обоих "армейских корпусов" высказывает критические замечания к данному приказу, указывая на проблему хронической неукомплектованности личным составом частей и подразделений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР".